Cade nello scavo mentre esegue i lavori per la fogna, operaio 64enne in codice rosso in ospedale

È di un ferito trasportato in gravi condizioni in ospedale, il bilancio di un nuovo incidente sul lavoro avvenuto nel Salento.

Nella mattinata di oggi, infatti, intorno alle 11.00, a Novoli, presso un cantiere in cui si stanno svolgendo i lavori per la realizzazione della fogna bianca, un operaio 64enne, per cause da chiarire, è caduto all’interno dello scavo.

I primi a prestargli i soccorsi sono stati i colleghi che hanno lanciato l’allarme.

Sul posto, quindi, sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco per poi trasportarlo a sirene spiegate in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro, anche gli agenti di Polizia Locale, i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli ispettori dello Spesal, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la causa che ha portato ai fatti.