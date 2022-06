Nuovo incidente in un cantiere nel Salento, operaio grave dopo la caduta dall’impalcatura

Il Salento torna a essere triste scenario di un nuovo incidente sul lavoro, l’ennesimo su questo territorio.

Nella mattinata di oggi, infatti, a Lecce, presso un cantiere edile nel Rione San Pio, un operaio, mentre stava eseguendo alcuni lavori, è caduto dall’impalcatura da un’altezza di circa tre metri.

I colleghi non appena si sono accorti di quanto fosse avvenuto, hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno intubato la vittima, trasportandola in gravissime condizione presso l’ospedale “Vito Fazzi” del capoluogo. Presso il nosocomio è stato condotto anche un altro operaio rimasto ferito, ma in maniera più lieve.

Sul luogo dell’incidente anche gli uomini delle Forze dell’Ordine e gli ispettori dello Spesal, che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.