Incidente sul lavoro a Minervino di Lecce. Muore un operaio

Ancora una morte sul lavoro. Questa volta, l’incidente in cui ha perso la vita un operaio, classe 1968, è accaduto a Minervino di Lecce, in un cantiere su Via Kennedy. Gli uomini delle Forze dell’ordine, giunte sul posto una volta scattato l’allarme, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica che ha causato la tragedia. Sul posto, infatti, sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro se non costatare il decesso e i tecnici dello Spesal, per accertare che tutto sia in regola.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, ricostruzione dei fatti che deve essere confermata, si sarebbe trattato di una tragedia. Questa la scena: due mezzi carichi di asfalto parcheggiati in fila indiana. Sembrava una tranquilla giornata di lavoro. Ad un certo punto, stando a quanto trapelato, si è verificato l’incidente forse a causa del freno a mano di un mezzo che non sarebbe stato inserito (o era stato inserito male). Il camion sarebbe poi “ scivolato”, travolgendo l’operaio, rimasto incastrato tra due mezzi. Un collega, invece, è riuscito a scansarsi in tempo. Per l’uomo, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi per lui sono stati, purtroppo, inutili. L’altro è stato accompagnato in Ospedale, sotto choc ,

A breve maggiori aggiornamenti