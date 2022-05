Incidente sul lavoro a Salve. Cade da un’impalcatura, nulla da fare per un operaio

Tragedia in un cantiere a Salve, dove il titolare della ditta che si stava occupando dei lavori di ristrutturazione di un appartamento ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura. L’orologio aveva da poco segnato le 8.30, quando è stato chiesto aiuto, ma i soccorsi sono stati, purtroppo, inutili. Per Oronzo Pisanò, 53 anni compiuti la scorsa settimana, non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate e il suo cuore aveva smesso di battere subito dopo l’impatto.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente sul lavoro, l’uomo stava montando l’impalcatura quando è caduto. Un volo di circa sei metri che non gli ha lasciato scampo. È stato il proprietario ad attivare la macchina dei soccorsi, ma quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il cantiere, come detto per l’artigiano non c’era più nulla da fare. Fatale la caduta.

Il cantiere edile è stato raggiunto dai carabinieri della stazione locale e dai colleghi della compagnia di Tricase per i rilievi del caso. Presenti anche gli ispettori dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl.

La salma è stata trasferita all’ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria che indaga sul drammatico incidente sul lavoro.