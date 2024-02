Crolla il solaio di un’abitazione durante i lavori di ristrutturazione, tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in una abitazione di Squinzano. Toccherà ai carabinieri stabilire la dinamica dell’accaduto, ma secondo una prima ricostruzione dall’antico solaio a volta si sarebbero staccati dei conci che avrebbero letteralmente travolto gli operai impegnati in alcuni lavori di ristrutturazione. Una volta attivata la macchina dei soccorsi, le ambulanze del 118 si sono precipitate nell’appartamento a due piani interessato dal crollo. Due operai sarebbero rimasti feriti in modo lieve, il terzo, più grave, è stato accompagnato in Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Lecce e i tecnici dello Spesal per i rilievi di rito .