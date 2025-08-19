Incidente sul lavoro a Taurisano, operaio perde la vita dopo essere stato schiacciato da un camion

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi sulla provinciale che collega Taurisano a Miggiano. Un operaio di 64 anni, originario di Racale, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un camion. L’uomo stava effettuando la sostituzione di uno pneumatico quando il sollevatore che stava utilizzando ha improvvisamente ceduto.

L’episodio è avvenuto a bordo strada. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti del commissariato locale e dagli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), l’operaio aveva accostato per procedere alla riparazione. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno lavorato per liberare l’uomo rimasto intrappolato sotto il mezzo pesante.

Una volta estratto, l’operaio è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo ha trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Panico” di Tricase, dove, però, poco dopo è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nel sinistro.