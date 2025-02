Grave incidente sul lavoro a Vernole, operaio ferito durante gli scavi

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle prime ore di oggi a Vernole.

Un operaio di 54 anni, è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori durante alcuni lavori di scavo del manto stradale per il risanamento delle reti idriche.

L’incidente è avvenuto in un cantiere in viale della Repubblica, dove erano in corso lavori per conto di Acquedotto Pugliese.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, l’operaio ha riportato una frattura alla gamba destra, che ha reso necessario un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli ispettori dello Spesal per avviare le indagini e accertare la dinamica dell’incidente. Al momento non si conoscono le cause dell’infortunio.