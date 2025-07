Nuovo incidente sul lavoro nel Salento, operaio ferito da una trave

Ancora un incidente sul lavoro scuote il Salento. Questa volta è accaduto nella zona industriale di Lecce, in viale Portogallo, all’interno di un’azienda specializzata in arredi per il bagno. Un giovane operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito mentre manovrava un muletto, in un evento che riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne era intento a movimentare una trave di ferro di grosse dimensioni con il muletto quando, improvvisamente, il carico ha ceduto. La pesante trave ha schiacciato l’operaio, rendendo necessario l’intervento di un altro muletto per poterla rimuovere e liberare il giovane.

I primi a soccorrere il ragazzo sono stati i colleghi, che hanno prontamente allertato il 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, l’operaio è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata e le sue condizioni sono gravi, sebbene non sia in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro). Il loro compito sarà quello di effettuare i rilievi necessari e accertare eventuali responsabilità, al fine di comprendere se siano state rispettate tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro.