Incidente sulla Corigliano-Cutrofiano: quattro feriti, grave una donna

Violento scontro frontale tra due auto nella serata di ieri sulla strada che collega Corigliano d’Otranto a Cutrofiano. L’incidente, che si è verificato intorno alle 22.30, ha visto coinvolte una Smart e un’Audi, con il sopraggiungere di un terzo veicolo pochi istanti dopo lo schianto.

Ad avere la peggio una donna che viaggiava sulla Smart al fianco del marito. Sbalzata fuori dal veicolo nell’impatto, è stata ritrovata nella campagna adiacente +. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che dopo averle prestato le prime cure in loco, l’hanno condotta in codice rosso in ospedale. Altre tre persone sono rimaste ferite nel sinistro e anche loro sono state trasportate in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli e le ambulanze del 118. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi.

Ancora non si hanno dettagli sulle cause dell’incidente, ma le immagini apparse agli occhi dei soccorritori mostrano la violenza dell’impatto e la gravità delle condizioni dei feriti.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto su strade extraurbane spesso prive di illuminazione adeguata.