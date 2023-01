Alla guida dell’auto, esce fuori strada e si ribalta. 20enne trasportato in ospedale

Un altro incidente a poche ore di distanza da quello che alle prime luci dell’alba ha coinvolto una Fiat 500 in Via Alfieri a Lecce e, a causa del quale un 35enne è finito all’ospedale “Vito Fazzi” in codice rosso, si è verificato nella giornata di oggi.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 8.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è stata chiamata a intervenire sull’anello esterno della Tangenziale Est, lo svincolo che conduce alla Zona Industriale, dove, una Toyota Yaris, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada ribaltandosi.

Giunti sul posto, i Caschi Rossi, hanno estratto dall’abitacolo il conducente, un 20enne, che è stato affidato ai sanitari del 118 che, dopo avergli prestato le prime cure in loco, lo hanno trasportato in codice verde presso l’ospedale “San Giuseppe da Copertino”.

Una volta termine le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’autovettura e la zona, per poi compiere, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’accaduto.