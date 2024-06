Perde il controllo dell’auto, si schianta contro il guard rail e resta incastrata tra le lamiere. Donna in codice Rosso al “Fazzi”.

Si è sfiorata la tragedia nella mattinata di oggi sulla Tangenziale Est, all’altezza dello svincolo per immettersi a San Ligorio.

Nell’impatto contro il guard rail, una donna alla guida di un’autovettura, una Renault Megane, è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente. Nelle vicinanze dell’auto, un Tir che trasportava bombole di Gpl.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno estratto il corpo della conducente dall’abitacolo, per poi affidarla ai sanitari del 118 che, dopo averle prestato le prime cure in loco, l’hanno trasportata in ospedale.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.

Maggiori dettagli a breve