Incidente sulla tangenziale est, conducente in Ospedale in codice rosso

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente stradale avvenuto sulla tangenziale est di Lecce, non lontano dallo svincolo per il mercato ortofrutticolo. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio, notando l’auto, una Fiat Panda, finita nello spazio che delimita l’uscita numero 8 ad attivare la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha accompagnato il conducente all’Ospedale Vito Fazzi, dove è arrivato in codice rosso per dinamica. È ora nelle mani dei medici che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale.

Maggiori dettagli a breve