Scontro tra auto sulla Tangenziale Ovest, una donna trasportata in ospedale

È di una donna trasportata in ospedale il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.00 di ieri, quando, sull’anello esterno della Tangenziale Ovest, subito dopo lo svincolo per Monteroni di Lecce, per cause ancora da chiarire si sono scontrate una Volkswagen TC Cross e una Fiat 500. A causa del sinistro la vettura di fabbricazione italiana si è ribaltata su un fianco.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno estratto la conducente della 500 rimasta incastrata tra le lamiere, per poi affidarla ai sanitari del 118 che, una volta prestate le prime cure in loco, l’hanno condotta in ospedale in codice giallo.

Una volta terminate le operazioni di soccorso, i Caschi Rossi hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti, per poi, insieme alle Forze dell’Ordine, compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’impatto.