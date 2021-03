Scontro tra auto e Tir sulla Maglie Lecce, sfiorata la tragedia

Dopo la tragedia sulla “Salentina meridionale” in cui ha perso la vita un ciclista di Taviano, travolto da un auto a pochi metri dallo svincolo per Lido Pizzo, un altro incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in dramma.

Questa volta, a fare da sfondo è la Strada Statale 16, che da Maglie conduce a Lecce, poco prima dello svincolo per il Centro Commerciale di Cavallino.

Ancora sconosciuta la dinamica dello scontro. Toccherà, come sempre, agli uomini delle Forze dell’Ordine fare luce sulle cause del sinistro che ha coinvolto una Fiat Grande Punto e un Tir che, dopo l’impatto, è finito fuori strada.

Una volta scattato l’allarme grazie ad alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato i mezzi danneggiati, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 che hanno soccorso sia le persone che viaggiavano all’interno dell’autovettura che il conducente dell’autotreno. Nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce e gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono messi all’opera per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.

Utili alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito all’impatto.