Auto pirata investe ragazzo a Trepuzzi, il Sindaco: ‘Il responsabile si consegni al più presto’

«Alla persona alla guida dell’auto che ha investito Valerio, rivolgo l’appello a costituirsi al più presto, prima o poi le indagini individueranno il o la responsabile, per questo un atto di ammissione eviterebbe di aggravare maggiormente la sua posizione».

Il Sindaco di Trepuzzi, Giuseppe Taurino, scende in campo per chiedere un rigurgito di responsabilità all’autore del vile gesto di ieri sera. È ancora scossa la comunità di Trepuzzi dal grave episodio che è accaduto ieri sera in Via Surbo nei pressi del capo Sportivo, dove un giovanissimo di 16 anni è stato investito da un’auto pirata che a tutta velocità si è poi allontanata senza prestare soccorso.

Una Fiat Punto nera, stando alle prime ricostruzioni che ha scatenato una vera e propria caccia al pirata della strada da parte delle Forze dell’ordine e che certamente darà i suoi frutti nelle prossime ore.

Valerio, questo il nome del ragazzo, è stato portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso anche se le sue condizioni, fortunatamente, sono migliorate nel corso della notte.

«Resta però lo sgomento per quanto accaduto – conclude nel suo post su facebook il primo cittadino di Trepuzzi -. Per questo invito tutta la cittadinanza a collaborare e a riferire alle forze dell’ordine quel che si sa, si è visto o si possiede con immagini di telecamere private che possono aiutare a risalire al responsabile. La persona investita poteva essere nostro figlio o figlia».