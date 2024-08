L’incidente sulla Ugento-Melissano finisce in tragedia, 38enne muore in Ospedale

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 3.30, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno attivato la macchina dei soccorsi per un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 206, che collega Ugento a Melissano. Le cause sono ancora poco chiare, così come la dinamica, ma lo scontro tra due auto, una Fiat Panda ed una Lancia, sono costate la vita ad un 38enne di Ugento.

Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente e il cuore dell’uomo ha smesso di battere poche ore dopo il ricovero al “Vito Fazzi” di Lecce, dove era giunto in codice rosso alle prime luci del mattino dopo essere stato ‘stabilizzato’ al Ferrari di Casarano. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi, ma i medici non hanno potuto fare molto per salvargli la vita. Hanno tentato di evitare il dramma, l’ennesimo andato in scena sulle strade del Salento, ma ogni sforzo è stato vano.

Toccherà ai carabinieri della Compagnia di Casarano e ai colleghi della stazione di Melissano, che hanno effettuato i rilievi del caso, ricostruire la tragedia che ha macchiato di sangue la notte di San Lorenzo.

I fatti

In base alle prime testimonianze, il 38enne che si trovava al volante della Lancia Y sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo l’impatto con la Fiat Panda. Anche la fidanzata, una coetanea di Presicce-Acquarica che viaggiava con lui, è stata accompagnata in Ospedale in gravi condizioni.

Soccorsi dai sanitari anche i passeggeri della Panda. Il conducente, in particolare, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso del Sacro Cuore di Gallipoli, per gli accertamenti del caso.

Le circostanze che hanno provocato il drammatico incidente, come detto, sono tutte da chiarire.