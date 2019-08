Travolto in sella allo scooter sulla Veglie-Porto Cesareo: automobilista indagato per omicidio stradale

La Procura apre un’inchiesta sulla morte di Raffaele Alemanno, il 57enne di Veglie travolto da un auto mentre viaggiava in sella al suo scooter. Il sostituto procuratore Paola Guglielmi ha disposto l’esame esterno cadaverico per l’uomo che sarà eseguito nel pomeriggio di oggi dal medico legale Alberto Tortorella.

Intanto, come atto dovuto, A.N., 35enne originario di un paese della provincia di Milano, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. I test tossicologici ed alcolemici hanno dato comunque esito negativo, escludendo che il giovane si fosse messo alla guida dell’Audi in uno stato di alterazione psicofisica.

I due figli e la moglie della vittima, ex guardia giurata, sono assistiti dall’avvocato Francesco Spagnolo. Dopo l’esame esterno del cadavere, la salma dell’uomo di Veglie sarà restituita alla famiglia per la celebrazione del funerale previsto per la giornata di domani.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.00 nei pressi della Masseria “Zanzara”, sulla Veglie – Porto Cesareo. L’auto, forse a causa di un stop non rispettato, è andata ad impattare contro lo scooter che viaggiava in direzione opposta.

Malgrado lo spavento, gli occupanti della vettura, dei turisti milanesi in vacanza nel Salento, hanno tentato subito di soccorrere, invano, Raffaele Alemanno.

Le indagni sono condotte dai carabinieri del Norm di Campi Salentina, coadiuvati dai colleghi della stazione di Leverano.