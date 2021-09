Incidente mortale sulla Veglie-Torre Lapillo, inutile la corsa in Ospedale per un 49enne

Non c’è l’ha fatta Giovanni Panettella, il motociclista coinvolto in un incidente stradale sulla provinciale che da Veglie conduce a Torre Lapillo. Accompagnato d’urgenza al “Vito Fazzi”, il suo cuore ha smesso di battere rendendo vana la corsa in Ospedale e i tentativi di salvargli la vita.

Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto. Stando ad una prima ricostruzione, il 49enne si trovava in sella alla sua moto quando, all’altezza di Masseria Corde di Lana, ha perso il controllo del mezzo, forse dopo l’urto con un’auto, finendo fuori strada. Fatate l’impatto, violento, con un muretto a secco con cui l’uomo è andato a sbattere.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio ad attivare la macchina dei soccorsi, ma come detto la corsa con «codice rosso» in Ospedale è stata, purtroppo, inutile. Le condizioni del 49enne erano apparse fin da subito disperate e il suo cuore non ha retto.

Toccherà agli uomini in divisa ricostruire il sinistro. Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti gli agenti della polizia locale di Leverano e Veglie.