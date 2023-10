Scontro tra auto nella periferia di Gallipoli, tre persone in ospedale

Tre feriti trasportati in ospedale, è questo il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella tarda mattinata di ieri, infatti, per cause ancora da chiarire, a Gallipoli, in Via Scalelle, alla periferia della cittadina jonica, due autovetture si sono scontrate.

A causa dell’impatto uno dei mezzi è uscito fuori strada e si ribaltato.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Gallipolino che hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona.

Nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, due 28enne i un bambino, che sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù”