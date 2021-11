Alla guida dell’auto, investe un pendone sulle strisce. Un uomo in codice rosso al “Fazzi”

Ancora un incidente nel centro urbano di Lecce e, soprattutto, in una strada non nuova a episodi del genere.

Nella mattinata di oggi, in Viale Leopardi, sul tratto che insiste tra la Banca Unicredit e l’ufficio postale, un’autovettura, una Lancia Y, condotta da un uomo, ha investito sulle strisce pedonali un altro uomo.

La persona travolta e stata sbalzata sul parabrezza del mezzo danneggiando, per poi cadere rovinosamente sul suolo.

Non appena dato l’allarme, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno curato in loco la vittima, per poi trasportarla in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente, anche gli agenti di Polizia Locale, che hanno dapprima compiuto tutti i rilievi del caso, per poi regolare il traffico rimasto congestionato a causa dello scontro.