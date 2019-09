Scontro tra due auto in zona Salesiani, uno dei mezzi si ribalta. Ferita una donna

L’incidente intorno alle 8.30 tra due Ford. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso la conducente della macchina capovolta rimasta intrappolata tra le lamiLe lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 8.30, quando, due auto, una Ford Fiesta di colore grigio e un’altra Ford di colore nero, si sono scontrate e uno dei mezzi, a causa dell’impatto, si è ribaltato.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Ford Fiesta, condotta da una donna, stesse uscendo da Via Vincenzo Monti per immettersi su Via San Domanico Savio, in quel momento è sopraggiunta l’altra Ford, anch’essa guidata da una donna, che, ripetiamo, si è scontrata con la Fiesta ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto, non appena dato l’allarme, sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno estratto la conducente del mezzo capovolto. Il personale sanitario, poi, dopo aver prestato i primi soccorsi in loco, ha condotto la donna presso l’ospedale “Vito Fazzi” per ulteriori accertamenti e cure.

Quella descritta è solo una primissima ricostruzione, spetterà agli agenti di Polizia Locale, al termine di tutti riscontri, stabilire l’esatta dinamica dell’accadimento. Utili alle investigazioni potrà essere, oltre all’ascolto dei testimoni, anche la visione delle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali presenti in zona.