16enne perde la vita in un incidente, il conducente dell’auto indagato per omicidio stradale come atto dovuto

Luana Benedetto ha perso la vita a soli 16 anni in un terribile incidente stradale andato in scena, poco dopo le 22.00, su viale Giovanni Paolo II. Stava tornando a casa in sella ad uno scooter guidato da un amico – ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è arrivato in codice rosso a bordo di un’ambulanza – quando il mezzo a due ruote sarebbe stato colpito in pieno da una Renault Megane. Proprio per fare luce sullo scontro, violento e fatale per l’adolescente, il Pubblico Ministero Alessandro Prontera ha scritto il nome del conducente dell’auto – un uomo risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici – sul registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto per permettere gli accertamenti necessari a fare chiarezza sulla tragedia.

Nulla sarà lasciato al caso. Il Pm, infatti, ha dato incarico ad un consulente di analizzare le immagini di una dash cam (la “telecamera da cruscotto”) un dispositivo installato sulla Megane che potrebbe fornire indicazioni utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non solo, nelle prossime ore, sarà dato incarico ad un perito per ricostruire le fasi del sinistro. Al medico legale, invece, toccherà in colpito di capire le cause della morte della 16enne. Dopo l’autopsia, la salma dell’angelo in punta di piedi per il suo sogno di diventare una ballerina, sarà restituita alla famiglia per il funerale.

Luna, , è la figlia dell’avvocato Angelo Massimo Benedetto, bloccato in Marocco per motivi di lavoro. Il legale, appena un mese fa, aveva difeso la famiglia di Albino Saracino, morto dopo essere stato travolto da un conducente ubriaco (condannato a 14 anni).