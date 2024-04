Incidente mortale nella notte: 22enne perde la vita, grave l’amico 19enne

Pasqua dolorosa per una famiglia che ha perso un figlio in un terribile incidente stradale, avvenuto sulla statale 274, nel comune di Salve nei pressi dell’uscita per Contrada Schiafazzi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un’Audi A6 che viaggiava in direzione di Presicce-Acquarica è finita fuori strada per cause ancora da chiarire.

Mancavano pochi minuti a mezzanotte quando è scattato l’allarme, ma quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo del sinistro per un 22enne, Francesco Saranelli, non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno provato in tutti i modi ad evitare la tragedia, ma si sono dovuti arrendere e constatare il decesso. Ferito, sembrerebbe in modo grave, un amico del ragazzo. Il 19enne è stato estratto dall’abitacolo e accompagnato in codice rosso dapprima all’Ospedale “Cardinale Panico” di Tricase e successivamente al Vito Fazzi di Lecce.

Sul luogo sono giunte anche due squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Gallipoli e Ugento che hanno messo in sicurezza il mezzo coinvolto nell’incidente. Toccherà ora ai carabinieri della stazione di Presicce-Acquarica il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Presicce-Acquarica piange così l’ennesimo figlio che si perde. La cittadinanza si stringe intorno al dolore della famiglia; Francesco era figlio di due genitori stimati e benvoluti in paese. Il padre è cuoco, la madre casalinga.