Incidenti del sabato sera, tre in città. In zona Salesiani il ‘botto’ più grande

Per fortuna in nessun caso si sono registrati danni seri, ma sta di fatto che il sabato sera leccese è stato scandito da diversi incidenti stradali che hanno fatto temere sempre qualcosa di peggio.

La sorte, invece, ha voluto che a fare da contorno ai tanti episodi sia stata solo la paura, ma in città il numero di sinistri sta diventando sempre più preoccupante. Nella serata di ieri sono stati tre a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

L’ultimo in ordine di tempo è stato forse quello più spettacolare e spaventoso. Zona salesiani, intersezione tra via D’Andrea e Vai Biasco, in pratica in Piazzetta Don Di Nanni. Qui, subito dopo le ore 23, due auto sono andate a collidere, terminando entrambe la loro corsa sul marciapiede a pochi metri dall’area verde.

I giovani presenti in quel momento in quella zona hanno immediatamente lanciato l’allarme e, nel giro di pochi minuti, sono giunti sul posto Vigili del Fuoco e personale sanitario. Il botto tra i veicoli, come detto, è stato fragoroso. Per i rilievi del caso presenti gli agenti della Polizia Locale.

Altri due i sinistri

Poche ore prima, gli uomini della Municipale erano intervenuti a prestare intervento in altri due sinistri: il primo in viale Aldo Moro, proprio accanto alla zona Settelaquare, dove altri due mezzi erano entrati in contatto.

Stessa cosa pochi minuti prima lungo viale dell’Università, nei pressi di Porta Rudiae. In entrambe le circostanze disagi alla circolazione.