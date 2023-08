Sabato di morte sulle strade del Salento, perdono la vita due motociclisti

Due incidenti stradali mortali hanno funestato sabato 19 agosto. A perdere la vita due motociclisti nell’impatto con due autovetture. Sulla strada Lecce – San Cataldo, in tarda serata, è morto un giovane 32enne. Di 36 anni, invece, Giuseppe Santantonio che ha perso la vita nel pomeriggio sulla Casarano – Taviano.

Incidente mortale sulla Lecce – San Cataldo

Intorno alle 22.30 all’altezza dell’incrocio tra la Lecce – San Cataldo e la via per San Ligorio (all’ imbocco di Via Roggerone) un motore di grossa cilindrata ha impattato un’automobile. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per P. M., 32 anni, che guidava il due ruote e che ha riportato ferite letali.

Incidente mortale sulla Casarano – Taviano

Nel pomeriggio si era verificato un altro incidente mortale sulla strada che collega Taviano a Casarano, all’altezza di Melissano. Nell’impatto terribile tra un’autovettura guidata da una donna e il centauro, ha perso la vita Giuseppe Santantonio, 36 anni, originario di Racale.

In entrambi i casi a nulla è valso l’intervento degli operatori sanitari del 118.