Perquisizioni per una maxi frode fiscale, indagato un sindaco. Sotto inchiesta altri 15 salentini  

C’è anche un sindaco, tra i 46 indagati per una maxi frode fiscale contestata dalla Procura di Venezia. E compaiono i nominativi di 16 salentini, tra cui quelli di alcuni commercialisti, nel decreto di perquisizione a firma del pubblico ministero della Procura di Venezia, Elisabetta Spigarelli ed eseguita dalla Guardia di finanza.

Complessivamente, sono 46 le persone indagate. Tra i salentini vi sono: il sindaco di Racale, Antonio Salsetti, 50 anni, commercialista e consulente del lavoro; il cognato, anch’egli commercialista, Salvatore Mercurio, 54 anni, di Taviano, che è considerato uno dei promotori dell’associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta.

Inoltre, è stato disposto verso entrambi, il sequestro per equivalente per svariati milioni di euro.

Gli altri indagati

E poi compaiono gli imprenditori: Pasquale Apollonio, 47 anni, di Aradeo; Salvatore Bevilacqua, 37 anni, di Taviano; Manuela Capoti, 52 anni, di Gallipoli; Miriam Capoti, 49 anni, di Racale; Franco Cavalera, 55 anni, di Taviano; Fabio De Carlo, 43 anni, di Squinzano; Massimo Giannelli, 47 anni, di Racale; Mariella Lupo, 47 anni, di Nardò; Sebastiano Manni, 52 anni, di Racale; Marco Palamà, 42 anni, di Racale; Marcello Preite, 55 anni di Ugento; Antonio Montunato, 55 anni, di Racale; Emanuele Palamà, 49 anni, di Racale e Fernando Rizzo, 62 anni, di Taviano.

Al termine dell’operazione sono stati posti i sigilli a varie aziende (sette sono della provincia di Lecce), per un valore di circa 16 milioni di euro.

Gli indagati potranno ora chiedere di essere interrogati, presentare memorie difensive e ricorrere al Tribunale del Riesame.

Il sistema, come si legge in un comunicato, faceva perno su numerose società cartiere, utilizzate per assumere oltre 400 lavoratori, di fatto impiegati in altre società sempre riconducibili alla stessa organizzazione e operanti nel settore del montaggio di mobili e arredi per uffici ed installazione di stand fieristici.

Il meccanismo della frode prevedeva la stipula di contratti di sub-appalto tra le società cartiere e quelle beneficiarie grazie ai quali quest’ultime potevano disporre della forza lavoro necessaria senza dover adempiere agli obblighi previdenziali e contributivi, beneficiando dei crediti Iva connessi alle false fatturazioni ricevute, pari a oltre 25 milioni di euro.