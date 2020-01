Litiga per questioni di viabilità e all’arrivo degli agenti li offende e li minaccia. Indagato 29enne leccese

Un litigio per questione di viabilità quello accaduto ieri a Lecce, un diverbio che forse sarebbe potuto sfociare anche in una rissa se non fosse stato per gli agenti della Questura di Lecce che alla fine hanno anche denunciato una persona.

Alle ore 16.10 di ieri, la Sala Operativa di “Viale Otranto” ha fatto intervenire una volante in Via Orsini del Balzo, dove alcuni colleghi in abiti civili avevano avuto problemi durante il controllo di un cittadino.

L’uomo in questione aveva appena avuto un diverbio per motivi di viabilità con un’altra persona.

Il personale in borghese intervenuto, dopo essersi qualificato, si è frapposto tra i due litiganti, per farli desistere da ulteriori è più gravi azioni. Ma il più esagitato, un 29enne leccese, ha inveito contro i poliziotti con ingiurie e minacce.

Nonostante i tentativi di portarlo alla calma, questi ha reagito spingendo uno degli agenti contro la vettura di servizio, nel frattempo, l’altra persona si è allontanata dal posto con il veicolo col quale era giunto.

Il 29enne, però, anche in presenza degli operatori della volante ha continuato a infierire nei loro confronti, intimando loro di andarsene e, alla richiesta di conoscere i motivi della lite, ha risposto testualmente: “che cazzo ne so io, voi siete la Polizia scopritelo” e ha proseguito nel suo monologo minacciando che si sarebbe fatto giustizia da solo, che avrebbe trovato l’altro e gli avrebbe rotto la testa .

Considerata la condotta e il fatto che stesse continuando a insultare la Polizia, anche in divisa sulla strada pubblica, è stato condotto in ufficio e indagato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.