Trasforma la roulotte in un essiccatoio per la marijuana, 36enne nei guai

Aveva trasformato la roulotte in disuso in un essiccatoio per la marijuana con tanto di lampade e termometri, perfettamente funzionanti, per misurare l’umidità e la temperatura. È la scoperta degli agenti del Commissariato di Galatina durante la perquisizione domiciliare in casa di un 36enne del posto, tenuto d’occhio da giorni dai poliziotti, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La perquisizione

Il controllo ha permesso ai poliziotti di trovare due recipienti in vetro contenenti, in totale, circa 6 grammi di marijuana. Erano sul ripiano di uno scaffale posizionato in un locale adibito a deposito/lavanderia. A quel punto, gli agenti hanno controllato anche il resto dell’abitazione. Perquisendo l’area circostante hanno notato una roulotte in disuso parcheggiata e inaspettatamente collegata all’impianto di energia elettrica domestica con un cavo disteso per decine di metri.

All’esterno della roulotte, sono state rinvenute 28 piantine, in vaso, di marijuana, di diverse dimensioni. All’interno, invece, hanno trovato altre 25 piantine, appese a dei fili, quindi estirpate, in attesa del raggiungimento di un livello di essiccazione ideale per la raccolta e la successiva consumazione.

In un cassa in legno posizionata sul fondo della roulotte, sono spuntati fuori un bilancino elettronico ed un pacchetto di sigarette con nove proiettili calibro 6,35 marca “G.F.L.”.

La roulotte, trasformata in un vero e proprio “essiccatoio”, come detto, era dotata di lampade e di due termometri, perfettamente funzionati, necessari per la misurazione dell’umidità e della temperatura.

Al termine degli accertamenti, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato indagato per i reati di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizionamento.