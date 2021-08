Posta il video dei controlli di polizia nascondendo il viso degli agenti con facce da pagliaccio, indagato 42enne di Lecce

Nella giornata di ieri gli Agenti in servizio presso la “Sezione Volanti” della Questura di Lecce, hanno indagato per il reato di “Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate” un 42enne residente a Lecce.

I fatti

La sera del 29 luglio scorso sul profilo “Instagram” di un D.J. salentino di 42 anni, è comparso un video che riprendeva le operazioni di controllo e identificazione di un un extracomunitario effettuate poco prima in Viale Oronzo Quarta che, come noto, è una delle strade cittadine in cui si aggregano cittadini di origine africana e asiatica.

Il controllo, una normale attività di prevenzione posta in essere dalle pattuglie, non ha sortito alcun esito particolare.

Diverse persone che hanno assistito alla scena hanno però ripreso, con il loro telefonino, i polizotti e il video, come detto sopra, è stato pubblicato sul social con i visi degli agenti coperti da facce raffiguranti un pagliaccio.

Tale pubblicazione dal contenuto denigratorio, è stata commentata da alcuni utenti, che hanno manifestato avversione e ostilità nei confronti dello Stato e delle Forze dell’Ordine.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di risalire all’identità dell’autore della pubblicazione, un incensurato, che è stato convocato presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e indagato per il reato di Vilipendio.