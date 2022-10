Schianto in mongolfiera nei presso del lago di Como. Indagato un pilota leccese

Un pilota originario di Lecce è indagato per disastro aereo colposo, in merito al’incidente dello scorso anno, quando, l’11 ottobre del 2021, si schiantò con una mongolfiera, con a bordo otto persone, contro il Tempio Voltiano di Como. E nell’agosto scorso, gli venne notificato il divieto di esercitare l’attività di pilota e di volo per un anno. La misura, nelle scorse ore, è stata impugnata davanti al Tribunale del Riesame di Milano, che ha deciso di annullare l’ordinanza interdittiva per disastro aereo colposo, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Antonio Savoia, che assiste il pilota.

L’indagato, originario di Lecce, ma da tempo residente a Como, l’11 ottobre del 2021 era alla guida dei un pallone aerostatico utilizzato per gite turistiche. La mongolfiera si alzò in volo a pochi metri dal lago di Como e colpì alcuni alberi e poi il Tempio Voltiano causando danni al fregio di una colonna e alla scalinata. Nessuno rimase fortunatamente ferito.

