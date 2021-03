Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard-rail: 19enne nei guai con gli amici di bravate

Non si ferma all’alt e per seminare la polizia, perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guard-rail, sfiorando la tragedia. È la notte movimentata di un 19enne albanese che, insieme ad un gruppo di amici, ha ben pensato di fare un giro in auto dopo il coprifuoco. Peccato che non avesse la patente e che, dopo i controlli, è stato trovato positivo ad alcool e cannabinoidi. Tanto che per la “bravata” è stato denunciato.

Da Taurisano a Ugento a folle velocità

Tutto è cominciato quando una pattuglia della sezione volanti del Commissariato di Polizia di Taurisano ha incrociato nel centro cittadino un’Alfa Romeo 147. Nulla di strano, se non fosse che viaggiava a forte velocità e contromano. Insospettiti, i poliziotti hanno voluto vederci chiaro, ma il controllo si è trasformato in un inseguimento. Il conducente ha fatto capire subito le sue intenzioni: non si sarebbe fermato, nulla lo avrebbe persuaso a desistere dal fuggire.

Guidando pericolosamente e con il piede premuto sull’acceleratore ha cominciato la sua corsa a folle velocità verso Ugento, dove senza alcun rispetto delle norme del Codice della Strada, ha cercato di seminare la volante tra sorpassi azzardati, brusche frenate e svolte imprudenti nella sua incosciente corsa verso Torre San Giovanni. Alla fine, chi era al volante dell’Alfa è riuscito ad allontanarsi, facendo perdere le sue tracce.

Ma anche gli agenti non si sono arresi. Anche se avevano perso di vista l’auto, hanno continuato a cercare ancora i fuggitivi. La ricerca è terminata poco dopo con una “scoperta”. La macchina, ormai fuori controllo, era andata a schiantarsi contro il guardrail.

Tragedia sfiorata

Dall’auto, quasi distrutta, erano scese 4 persone: due ragazzi e due ragazze, ma la loro amica era rimasta incastrata nelle lamiere e non riusciva a muoversi. Sono stati attimi di paura e preoccupazione anche perché era scoppiato un incendio nel vano motore. È stato solo grazie agli agenti che è stato possibile evitare il peggio. Hanno spento le fiamme, grazie all’estintore in dotazione alla volante, e sono riusciti a mettere in salvo la ragazza intrappolata nell’abitacolo. Poteva andare peggio, molto peggio. Nell’impatto i ragazzi hanno riportato piccole ferite, ma fortunatamente solo una delle tre ragazze minorenni è stata accompagnata da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tricase. Il 19enne “spericolato” è stato trasportato dai sanitari al Vito Fazzi di Lecce. L’altro ragazzo, un 22enne di Casarano, peraltro figlio del proprietario della vettura, è stato accompagnato in Ospedale dal padre.

Tutti nei guai

Il resto è stato scoperto dopo gli esami e gli accertamenti del caso. Il conducente, K.S., non aveva la patente di guida ed è risultato ai test di rito che scattano in caso di incidente stradale. Il suo un tasso alcolemico è risultato pari a 1.0 g/l . Alla luce di quanto accertato, è stato denunciato per guida senza patente, guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubbllico Ufficiale.

L’auto era sprovvista della copertura assicurativa. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di assicurazione.

Tutti sono stati sanzionati per inottemperanza della normativa anti-covid che prevede la permanenza in casa dalle ore 5:00 alle ore 22:00.