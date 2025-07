Inseguimento sulla Provinciale 85. Auto sfonda muro, occupanti del mezzo fuggono via

Una serata di terrore e adrenalina ha scosso ieri la tranquillità della Strada Provinciale 85, che unisce Castiglione d’Otranto a Montesano Salentino. Intorno alle 21:30, un inseguimento dei Carabinieri si è trasformato in un pericoloso incidente: un’Audi A3 con a bordo tre persone ha perso il controllo in una curva , all’uscita dal centro abitato di Castiglione.

L’alta velocità sarebbe stata fatale per i fuggitivi. L’auto ha proseguito la sua corsa senza controllo, abbattendo ogni ostacolo sul suo percorso prima di sfondare il muretto di recinzione di un’abitazione privata, fermandosi a pochi metri dalla casa e seminando il panico tra i residenti.

Appena l’Audi si è fermata, i tre occupanti sono usciti dall’abitacolo e si sono dati alla fuga a piedi, dileguandosi rapidamente nelle campagne circostanti. I militari, che li tallonavano da vicino, si sono lanciati immediatamente all’inseguimento. Sul posto sono giunti in supporto anche altri mezzi dell’Arma, mettendo in atto un massiccio dispiegamento di forze. Nonostante l’imponente operazione, i fuggitivi sono riusciti a far perdere le proprie tracce, svanendo nel buio della notte.

All’interno dell’auto abbandonata, i Carabinieri hanno fatto una scoperta significativa: diverse targhe false. Questo ritrovamento suggerirebbe un chiaro collegamento con attività criminali, rafforzando l’ipotesi che i tre individui fossero coinvolti in illeciti.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, senza sosta, ma senza alcun esito.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, risalire all’identità dei soggetti coinvolti e verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminali registrati nel territorio salentino.