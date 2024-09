Maltempo nel Salento, Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi per gli allagamenti

Una violenta perturbazione ha colpito il Salento nelle ultime ore, causando disagi e danni a causa di intense precipitazioni. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco del Comando di Lecce, impegnati ininterrottamente per far fronte agli allagamenti che hanno interessato strade, abitazioni e locali commerciali.

Le squadre dei Caschi Rossi sono intervenute in diverse località, per pompare l’acqua, liberare le strade e mettere in sicurezza gli edifici. Nonostante le difficili condizioni, grazie al pronto intervento dei soccorritori, si sono potute evitare conseguenze più gravi.

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, con particolare attenzione alle zone più colpite dalle forti piogge. I Vigili del Fuoco stanno lavorando in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e le amministrazioni locali per ripristinare la normalità e assistere la popolazione.

Si raccomandano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a evitare di uscire di casa se non strettamente necessario e a seguire le indicazioni delle autorità competenti. In caso di emergenza, è fondamentale chiamare il numero unico per le emergenze 112.