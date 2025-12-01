Sette volontari della Protezione Civile in prima linea durante gli allagamenti nelle marine leccesi

In questi giorni segnati da intense precipitazioni, il Gruppo Comunale Volontari della Protezione Civile del Comune di Lecce è stato impegnato in numerosi interventi nelle marine di Frigole e Torre Chianca. L’instancabile lavoro dei sette volontari ha permesso di fronteggiare efficacemente le criticità causate dagli allagamenti, garantendo assistenza e sicurezza ai residenti.

Particolarmente significativo l’intervento nella marina di Torre Chianca, dove l’azione tempestiva dei volontari ha consentito ad alcuni abitanti di via delle Violette di poter rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni, dopo che l’acqua ne aveva reso impossibile l’accesso.

«Ancora una volta desidero ringraziare questi uomini e queste donne – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile, Giancarlo Capoccia – che con professionalità, dedizione e senso del dovere prestano quotidianamente la loro opera di volontariato al servizio della nostra comunità. Il loro impegno rappresenta un esempio di grande valore civico e un presidio fondamentale per la tutela del territorio. Il Comune di Lecce rinnova dunque la propria riconoscenza ai volontari della Protezione Civile, il cui contributo continua a rivelarsi essenziale nelle situazioni di emergenza e nelle attività di supporto alla cittadinanza>.