Invasione delle blatte a Lecce e dintorni, tante le segnalazioni dei cittadini ‘schifati’

È colpa del clima e dei suoi cambiamenti o della mancata disinfestazione da parte delle amministrazioni comunali? Dovrà pur trovarsi il responsabile della ‘proliferazione incontrollata’ delle blatte sul nostro territorio. Non è nemmeno una questione solo salentina se, qualche anno fa, «perché vengono le “blatte”?» era uno dei quesiti più gettonati che gli italiani avevano posto al motore più usato nel mondo, Google. Una vera e propria sorpresa leggendo le classifiche dei trend nazionali delle ricerche stilate dall’azienda di Mountain View.

Eppure, mai come quest’anno da diversi quartieri della città di Lecce, dal centro alle periferie, e da diversi paesi dell’hinterland riceviamo segnalazioni della presenza di questi sgradevoli ‘insetti’: «Ma quando lo scrivete un articolo sull’invasione degli scarafaggi?», «Escono da tutte le parti, non se ne può più», «Possibile che nessuno possa far nulla?» è il tenore dei messaggi ricevuti.

Insetti famelici, molto veloci e difficili da uccidere, ma nonostante siano inoffensivi, incutono paura e ribrezzo. E anche i più coraggiosi che hanno provato a spiaccicarli o pestarli con la suola della scarpa si sono dovuti arrendere di fronte alla loro ‘resistenza’. Insomma, i salentini non ne possono più. Forse sarebbe il caso che le disinfestazioni fossero effettuate prima che le uova si schiudano.

Secondo il calendario degli interventi di deblattizzazione di Palazzo Carafa la prossima data da segnare sul calendario è quella del 2 agosto. Poi toccherà al 6 e al 20 settembre. Certo, la prevenzione deve essere a 360 gradi anche i privati, secondo l’amministrazione, devono fare il loro dovere e non aspettarsi tutto dalla Casa Comunale. In base all’Ord. Dir. N. 589 del 29/04/2016 (Provvedimenti per la prevenzione e il controllo della infestazione da blatte nel territorio comunale di Lecce), spetta ai cittadini provvedere ad effettuare la deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche private nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti le parti private di pertinenza, durante la settimana precedente gli interventi da parte degli Enti Pubblici, come da calendario.