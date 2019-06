Investe una 53enne intenta a rincorrere il cane e fugge via senza prestare soccorso. Denunciato 85enne di Lecce

Stava cercando di recuperare il cane che era sfuggito al suo controllo, ma mentre era intenta a farlo è stata investita da un’autovettura che non si è fermata a soccorrerla.

È accaduto questa mattina, in Viale dello Stadio, quando, una signora 53enne, ha attraversato la strada per rincorrere il suo cane sfuggito al guinzaglio, mentre sopraggiungeva un’auto che la ha travolta.

L’autista è fuggito senza prestarle soccorso ma, fortunatamente in zona era presente un cittadino che ha assistito alla scena, ha ripreso la targa e fornita agli agenti della Volante sopraggiunti nell’immediatezza.

Sono scattate immediate le ricerche del pirata della strada, mentre la 53enne è stata accompagnata in ospedale e medicata per alcune escoriazioni.

Dopo le ricerche è stato rintracciato l’autore dell’investimento, un 85enne leccese, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e lesioni colpose. A sua discolpa l’anziano avrebbe riferito di essere fuggito perchè spaventato.