Investe un pedone e fugge, individuato dai Carabinieri si presenta in caserma

Si è conclusa in poche ore la caccia all’uomo che, nella notte del 7 aprile, ha travolto un 29enne lungo la strada provinciale 358 “Litoranea”, in località Ciolo. Il presunto responsabile, un 26enne di Alessano di professione operatore socio-sanitario, si è presentato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri nel pomeriggio successivo

L’incidente è avvenuto mentre la vittima stava raggiungendo la propria auto regolarmente parcheggiata. Il veicolo in transito lo ha investito, ma il conducente, anziché fermarsi a prestare assistenza, ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce. Il 29enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: sebbene sia vigile e non in pericolo di vita, i medici mantengono la prognosi riservata.

Nonostante la zona fosse priva di telecamere di videosorveglianza, l’efficacia dei rilievi condotti dai Carabinieri della Stazione di Gagliano del Capo e del Nucleo Radiomobile di Tricase è stata decisiva. I frammenti del veicolo e uno specchietto rimasti sull’asfalto hanno permesso ai militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, di identificare marca e modello del mezzo coinvolto.

Il 26enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di lesioni personali colpose e omissione di soccorso. Oltre alle conseguenze penali, è stata avviata presso la Prefettura di Lecce la procedura per la sospensione della patente di guida.

Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza ogni dettaglio della dinamica.

È doveroso ricordare che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede processuale.