Alliste, maxisequestro di munizioni nell’abitazione di un 29enne

Nella giornata del 1° aprile, gli agenti della Polizia di Stato hanno portato a termine un’importante operazione di polizia giudiziaria nel comune di Alliste, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti.

L’intervento è il risultato di una meticolosa attività info-investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Taurisano. Sulla base di alcuni sospetti riguardanti la possibile presenza di armi e materiale esplodente non dichiarato, i poliziotti hanno fatto irruzione in un’abitazione del comune salentino.

All’interno dell’immobile è stato rintracciato un ventinovenne lì domiciliato. La perquisizione, estesa con estrema accuratezza dalle stanze dell’appartamento fino alla vettura in uso all’uomo, ha confermato i sospetti degli investigatori.

Le operazioni di ricerca hanno permesso di rinvenire due borsoni di tela contenenti un ingente quantitativo di munizionamento. Il materiale, composto da numerose cartucce e munizioni, è attualmente in fase di esatta catalogazione da parte del personale specializzato per determinarne calibro e provenienza.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i necessari accertamenti tecnici e balistici. Il 29enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato connesse alla detenzione illegale di armi e munizioni.