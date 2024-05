Investita in Viale della Libertà a Lecce, 66ene condotta in ospedale

È di una donna trasportata in ospedale il bilancio di un investimento avvenuto nella mattinata di oggi a Lecce.

Poco prima di mezzogiorno, infatti, in Viale della Libertà, per cause ancora in fase di accertamento, una 66enne di origine albanese è stata investita da una Volkswagen Golf.

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che il conducente del mezzo fosse impegnato in una manovra per parcheggiare il mezzo.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure in loco alla vittima, per poi trasportarla presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso.