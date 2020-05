“La Fontanella” di Soleto verso la chiusura, gli anziani ospiti saranno trasferiti in altre strutture

Il focolaio scoppiato all’interno della casa di cura ‘La Fontanella’ di Soleto è diventato un caso, finito sul tavolo della Procura di Lecce a cui ora tocca il compito di fare luce su quanto accaduto nella rssa, dopo che il Coronavirus ha superato le porte della struttura commissariata dalla Asl e oggetto di una inchiesta giudiziaria per diffusione colposa di epidemia e abbandono di incapaci.

L’ultima pagina di un capitolo drammatico dell’emergenza Covid in Salento è stata scritta dalla Regione Puglia che ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione, preludio alla chiusura. Porte sbarrate, quindi.

“In riferimento alla vicenda riguardante la Rssa ‘La fontanella di Soleto’, il Direttore generale della Asl di Lecce rende noto che la Regione Puglia, con determina numero 125 del 26 maggio 2020, ha avviato il procedimento per la revoca dell’autorizzazione al funzionamento della Rssa ‘La Fontanella’ di Soleto, preludio alla chiusura della struttura, dando il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni” si legge in una nota della Direzione generale.

In attesa di capire se il focolaio scoppiato nella struttura sia stato ‘causato’ dal mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate in tema prevenzione e gestione dell’emergenza Covid19 nelle strutture sanitarie, il provvedimento, come è scritto nero su bianco, è stato necessario per lo stato di abbandono degli ospiti, lasciati senza cibo, senza acqua e senza le cure di cui avevano bisogno. Fatto che ha aggravato le loro condizioni di salute, già precarie. Senza contare poi, che all’interno di un armadietto con sopra nome e cognome dei pazienti sono stati trovati farmaci scaduti, senza confezione. E farmaci ammassati sul carrello quando dovevano essere conservati in frigorifero.

Gli ospiti saranno trasferiti

Con la sospensione delle attività, gli anziani saranno trasferiti in altre strutture, dando mandato per questo ai servizi competenti dell’Azienda sanitaria. A questo fine, i servizi competenti hanno acquisito la disponibilità di altre case di cura operanti sul territorio e conseguentemente, nei prossimi giorni, di concerto con le famiglie, si provvederà al trasferimento di 16 ospiti rimasti.