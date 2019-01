Lancia un vaso di fiori sul balcone della vicina, minacciandola di morte. Poi tenta di sfondarle la porta di casa: 57enne nei guai

I cattivi rapporti di vicinato sono costati ‘cari’ ad un 57enne di Carpignano salentino, denunciato in stato di libertà con le accuse di minacce aggravate e danneggiamento. L’uomo – secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Martano – avrebbe lanciato un vaso di fiori dal suo balcone su quello della vicina con cui era ai ferri corti, minacciandola di morte.

Che non avesse ‘buone’ intenzioni lo ha dimostrato poco dopo, quando ha tentato di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione della sua dirimpettaia ‘nemica’ con calci e pugni. A rendere ancor più “spaventoso” il suo comportamento è stato il bastone che impugnava in mano, con cui ha danneggiato la parete esterna. Tutto, come detto, per ‘futili motivi’, riconducibili a un rapporto di vicinato a dir poco “conflittuale”.

La paura vissuta dalla donna l’ha spinta, una volta tornata la calma, a bussare alla porta degli uomini in divisa per raccontare l’accaduto. Era il 28 dicembre 2018: questa la data in cui la situazione ha preso una piega ‘drammatica’. La denuncia-querela, scritta nero su bianco, ha permesso ai Carabinieri di avviare le indagini che si sono concluse, come detto, nelle scorse ore con il deferimento in stato di libertà del 57enne.

D.C. (queste le sue iniziali) ora dovrà rispondere di minacce aggravate e danneggiamento. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dagli uomini dell’Arma di Martano.