Quei lavori sulla tangenziale ovest di Lecce…

Ancora lavori, ancora sulla tangenziale ovest, ancora traffico. Chiudere una carreggiata e convertire il traffico sull’altra con un sola sola corsia per senso di marcia può mettere a dura prova la tenuta della circolazione stradale e stravolgere la giornata degli automobilisti. È così da giorni, e in alcuni orari è anche peggio.

Situazione drammatica venerdì sera, quando in concomitanza con la partita del Lecce allo stadio via del Mare, si sono formate code di un chilometro tra l’uscita del tunnel Condò e lo svincolo per Galatina all’altezza del polo ospedaliero del Vito Fazzi. Tante le uscite interdette e troppi mezzi pesanti costretti a transitare a passo d’uomo su un’unica corsia.

Il rallentamento, come da letteratura, si verifica sempre quando all’ultimo momento da destra si cerca di infilare la corsia di sinistra con tentativi di precario equilibrismo automobilistico. Se al primo segnale, posto già 700 metri prima del restringimento, tutti si allineassero in fila indiana il passaggio delle auto sarebbe di gran lunga più regolare. Ma non è questa la sede per un supplemento di scuola guida, teniamoci i lavori… finché durano, e tanta pazienza a tutti.