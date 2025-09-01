Lavoro in nero e sicurezza, controlli dei Carabinieri. Denunciate due persone

Un controllo a tappeto dei Carabinieri a Gallipoli e Santa Caterina di Nardò ha portato a sanzioni e denunce per reati legati al lavoro sommerso e alle violazioni delle norme sulla sicurezza. L’operazione, che si inserisce in un più ampio piano di controlli a tutela della collettività e della legalità, ha coinvolto anche un’intensa attività di prevenzione degli incidenti stradali, con decine di multe e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha visto l’impiego della Compagnia di Gallipoli, del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Lecce, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Sat dell’11° Reggimento “Puglia”. L’obiettivo era duplice: tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Le attività si sono concentrate su esercizi commerciali come bar, ristoranti e locali di intrattenimento nella zona di Santa Caterina di Nardò. Le ispezioni hanno rivelato diverse irregolarità significative.

A Santa Caterina, il titolare di un’attività di somministrazione di bevande e alimenti, un 55enne leccese, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. La sua attività impiegava ben 7 lavoratori in nero, su un totale di 7. Le violazioni riscontrate includevano anche la mancata sorveglianza sanitaria, l’utilizzo di locali non idonei per lo stoccaggio degli alimenti e l’installazione di impianti audiovisivi senza autorizzazione. Per questo, sono state comminate sanzioni per oltre 26mila euro.

Il gestore di una pizzeria, un 55enne di Nardò, è stato denunciato e la sua attività è stata immediatamente sospesa. Oltre ad aver impiegato un lavoratore irregolare, non aveva redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) e aveva commesso altre gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Le multe totali ammontano a oltre 4.500 euro tra ammende e sanzioni amministrative.

Complessivamente, l’operazione ha portato all’individuazione di 8 lavoratori irregolari e all’emissione di sanzioni per un totale che supera i 30.000 euro.

Nello stesso contesto operativo, l’attenzione dei Carabinieri si è estesa alla sicurezza stradale. Sono stati allestiti diversi posti di controllo nei principali luoghi di ritrovo e nelle zone turistiche. Le verifiche hanno permesso di identificare 150 persone e di controllare quasi 100 veicoli.

Le infrazioni al Codice della Strada accertate sono state oltre 20. In particolare, 5 patenti sono state ritirate ad altrettanti conducenti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Si tratta di un 41enne di Gallipoli, un turista 30enne romano, un 23enne di Specchia, un 37enne di Carpignano Salentino e una 46enne di Taurisano.

Naturalmente, i procedimenti sono ancora in fase preliminare e che ogni eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.