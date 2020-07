Colti di sorpresa dal maltempo, chiedono aiuto alla Guardia Costiera. Tutte le operazioni di soccorso

Gli esperti lo avevano detto che il meteo avrebbe concesso una tregua, abbassando le temperature “roventi”, ma il maltempo annunciato si è presentato con violenza, mettendo in difficoltà anche il Salento. E ha colto di sorpresa molte persone come dimostrano le numerose richieste di aiuto al numero di emergenza 1530. Sono state tante, infatti, le operazioni di soccorso portate a termine dagli uomini della Capitaneria di porto di Gallipoli.

Il primo intervento ha riguardato un canoista in difficoltà nello specchio d’acqua che bagna Torre Uluzzo nel comune di Nardò. Il malcapitato, a causa delle correnti, non riusciva a guadagnare la riva. Soccorso da una motovedetta, è stato accompagnato fino al porto di Gallipoli dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

Non è stato l’unico intervento. A causa del repentino cambiamento delle condizioni meteo marine sono state tante, tantissime, le richieste di soccorso ricevute dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli. Tutte di diportisti colti di sorpresa dal maltempo che si sono ritrovati in difficoltà. Grazie agli uomini in divisa, fortunatamente, il peggio è stato scongiurato.

Andando in ordine temporale la Guardia Costiera ha aiutato una prima barca a vela con 10 persone a bordo, tra cui 5 bambini. E ancora, i militari sono stati impegnati nelle ricerche in mare di un bagnante, del quale non si avevano più notizie. E per finire le motovedette sono riuscite a prestare assistenza ad un’altra barca a vela con a bordo due persone conducendole in sicurezza in porto.

Il bagnante disperso è stato trovato da una pattuglia intervenuta via terra in prossimità del porticciolo San Giorgio di Gallipoli e tutte le persone recuperate dalla motovedetta CP327 sono sbarcate nel porto di Gallipoli.

La Guardia costiera raccomanda di consultare sempre i bollettini meteo prima di ogni uscita in mare e di chiamare il numero blu 1530 per le emergenze.