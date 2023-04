Lecce, incendiata un’Audi A4 in via Marcianó

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è dovuta intervenire questa mattina intorno alle 7.30 in via Marcianò, nei pressi del sottopasso per Monteroni, a causa dell’ incendio di una Audi A4. Ancora in corso le cause di accertamento per risalire alla natura dell’incendio.

A seguito dell’irraggiamento termico è stata interessata anche la parte posteriore di una Renault Clio.

L’opera di spegnimento dei Caschi Rossi ha impedito ulteriori danni a persone. Intanto sono in corso le indagini affidate alle Forze dell’Ordine.