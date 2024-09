Lecce, mano dura contro il degrado. La Polizia Locale intensifica i controlli

Lecce è sempre più impegnata nella lotta contro il degrado urbano e le attività illecite. Negli ultimi giorni, la Polizia Locale ha intensificato i controlli sul territorio, rispondendo alle numerose segnalazioni dei cittadini.

Controlli a tappeto

L’attenzione si è concentrata in particolare sulle zone più problematiche, come l’area intorno alla stazione ferroviaria e il centro storico. Qui, gli agenti hanno effettuato numerosi controlli su esercizi commerciali, sanzionando i titolari che non rispettavano le norme igienico-sanitarie o occupavano indebitamente il suolo pubblico.

In particolare, nella zona della stazione, sono stati multati diversi esercizi commerciali per la mancata esposizione dei prezzi, il deposito irregolare di rifiuti e la mancata adozione di misure anti-assembramento. Anche in viale San Francesco d’Assisi, nei pressi della Villa Comunale, sono state contestate numerose violazioni relative alla vendita di alcolici in contenitori di vetro oltre l’orario consentito.

Stop ai parcheggiatori abusivi e alle occupazioni abusive

Le pattuglie hanno inoltre intensificato i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, multando e sequestrando il denaro ad un uomo sorpreso a chiedere soldi ai conducenti in via Adua.

Un altro fronte su cui si sta concentrando l’azione della Polizia Locale è quello delle occupazioni abusive di alloggi popolari. Nelle scorse ore, gli agenti sono intervenuti in via Gorizia per ripristinare lo stato dei luoghi di un appartamento occupato abusivamente.

Le parole dell’assessore alla sicurezza

“La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”, ha dichiarato l’assessore alla sicurezza urbana, Giancarlo Capoccia. “Stiamo lavorando senza sosta per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti. Ringrazio la Polizia Locale per il suo impegno costante e invito tutti i cittadini a collaborare con noi, segnalando eventuali situazioni di disagio”.

L’azione della Polizia Locale è solo una parte di un piano più ampio che l’Amministrazione comunale sta mettendo in atto per riqualificare la città e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Investimenti in videosorveglianza, illuminazione pubblica e manutenzione del verde sono solo alcune delle iniziative previste.

La strada è ancora lunga, ma i risultati ottenuti fino ad ora sono incoraggianti. Con il contributo di tutti, Lecce potrà diventare una città sempre più sicura e vivibile.