Lecce, primi controlli sulla chiusura delle sale da gioco. Presidi fissi alla stazione e all’ex Foro Boario

Arrivano i primi controlli sulla chiusura delle sale giochi in vista dell’emergenza coronavirus. La Polizia Locale e la Protezione civile hanno predisposto, in tal senso, una specifica attività di controllo dei locali pubblici, a cui si aggiunge l’attività di informazione ai passeggeri di ritorno dalle zone rosse, individuate nella Lombardia e altre 14 province del Nord Italia.

Nella mattinata di oggi gli agenti di Polizia Locale hanno provveduto a verificare l’effettiva chiusura delle sale da gioco che si trovano a Lecce, per un totale di 4 controlli. In tre casi, le serrande delle attività sono state trovate chiuse, mentre solo in uno gli agenti hanno dovuto intimare la chiusura al proprietario.

Oltre alle sale da gioco, sono stati effettuai dei controlli anche presso il mercato domenicale di Coldiretti in piazza Ludovico Ariosto. Nonostante la scarsa presenza di clienti, gli operatori commerciali sono stati invitati al rispetto della distanza precauzionale di un metro per il contenimento del contagio.

Infine, non è mancato il servizio permanente di informazione attivato dal Coordinamento di Protezione Civile che informa i passeggeri in arrivo a Lecce attraverso un presidio fisso in tutti i punti di arrivo nel capoluogo salentino. I presidi sono previsti all’ingresso della Stazione ferroviaria e Piazzale Carmelo Bene, nell’ex Foro Boario dove si trova il Terminal Bus degli autobus di linea. Sono previsti due turni di otto volontari che informeranno i viaggiatori sull’obbligo della quarantena e daranno tutte le indicazioni utili per comunicare la presenza sul territorio regionale alle autorità sanitarie.