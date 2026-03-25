Rapina a mano armata alla Snai di Lecce, terrore in viale Taranto

Torna l’incubo delle rapine nel capoluogo. Un lunedì sera di ordinaria attività si è trasformato in pochi istanti in un vero e proprio scenario da film d’azione, con attimi di puro terrore vissuti all’interno dell’agenzia di scommesse Snai di viale Taranto.

Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 20.00. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno fatto irruzione nel locale con il volto coperto e armi in pugno. Sotto la minaccia delle pistole, hanno intimato ai gestori di consegnare l’incasso, seminando il panico tra i clienti presenti in quel momento all’interno del centro.

Una volta arraffato il bottino – che stando alle prime stime si aggirerebbe intorno ai 2.000 euro – i malviventi sono fuggiti rapidamente verso l’uscita. Ad attenderli all’esterno, una Alfa Romeo di colore scuro a bordo della quale si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Immediato l’intervento della Polizia di Stato. Gli agenti hanno avviato i rilievi di rito e ascoltato i presenti.

Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e dell’attività stessa.