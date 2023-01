Lecce-Salernitana, bombe carta, fumogeni e mazze di ferro. Denunciati 6 tifosi

È stata una partita intensa quella che nella serata di ieri ha raccolto 20mila spettatori nello stadio di Via del Mare a Lecce. In occasione della partita, circa mille tifosi salernitani sono giunti nel capoluogo barocco a bordo di auto private, minivan e 7 pullman, scortati dal personale della Polizia di Stato della Questura di Salerno.

La Questura di Lecce ha disposto un intenso servizio di controlli che ha coinvolto i reparti di rinforzo della Polizia di Stato, dei reparti Mobili di Taranto e di Bari, del Reggimento dei Carabinieri e dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza oltre che di numerose unità di forze territoriali della Polizia di Stato dell’Arma dei Carabinieri, diretti da Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato nonché il contributo specialistico di unità Digos sul campo.

Grazie a questa intensa attività di controllo, soprattutto all’arrivo dei pullman della tifoseria campana, i tifosi salernitani gettavano dal finestrino del pullman un grosso sacco di plastico che conteneva, come gli agenti della Digos hanno scoperto in seguito, mazze ferrate, catene in metallo, manganelli telescopici, artifici pirotecnici, fumogeni e bombe carta.

Inoltre, durante i controlli di Polizia, sono stati rinvenuti una decina di grossi tubi di plastica rigida di proprietà di tre tifosi di Salerno, D’O.G. di 47 anni, D’A.B. di 44anni e M.S. 24 anni, subito identificati e deferiti all’autorità giudiziaria.

Ma non finisce qui. Intanto, i Carabinieri impiegati nelle attività di prefiltraggio del settore ospiti hanno trovato un coltellino a serramanico nella tasca dei pantaloni di un tifoso di 39 anni di Salerno e un tubo telescopico in metallo celato nel giubbotto di un 24enne della provincia di Salerno. Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

Infine, è finito nei guai anche un tifoso leccese di 22 anni, trovato in possesso di tre fumogeni e un manganello telescopico in metallo. I 7 pullman di ultras salernitani sosno stati scortati da personale della Questura di Lecce fino alla città di Salerno.

Il Questore di Lecce per tutti i fatti di rilievo che sono stati sopra menzionati avvierà il procedimento amministrativo per l’irrogazione del d.a.spo.