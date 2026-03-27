Sequestrati 1,5 kg di cocaina dal Gico, arrestato 65enne

Un duro colpo al mercato della droga salentino è stato inferto dai finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce. Durante i servizi di contrasto al traffico di stupefacenti, i militari hanno intercettato e arrestato un uomo di 65 anni trovato in possesso di un ingente carico di cocaina.

L’operazione è scattata nella serata di ieri, quando l’atteggiamento sospetto dell’uomo – un cittadino italiano residente a Lecce – ha attirato l’attenzione delle pattuglie in servizio. Il controllo immediato ha confermato i sospetti dei militari: all’interno di una busta, l’uomo occultava due involucri contenenti complessivamente 1,5 chilogrammi di cocaina.

Secondo le stime degli inquirenti, avrebbe potuto generare ricavi per circa 200mila euro.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce in attesa di giudizio.

L’intervento si colloca nel più ampio piano di controllo del territorio coordinato dalla Guardia di Finanza di Lecce, volto a reprimere i traffici illeciti e a tutelare la salute pubblica.

Naturalmente, il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.